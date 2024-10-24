В Коркино задержали подозреваемого в убийстве женщины-таксиста

Южноуральские силовики задержали одного из подозреваемых в жестокой расправе над женщиной-таксистом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, в ходе совместной операции СКР, ФСБ и МВД задержан 17-летний житель Коркино, подозреваемый в убийстве 40-летней женщины, занимающейся частным извозом.

Напомним, тело коркинки обнаружили накануне вечером на улице Ватутина. Коллеги погибшей утверждают, что последний вызов она получила на адрес, где живут цыгане. Этот адрес хорошо знаком местным таксистам, но редкий вызов обходится без эксцессов. По словам водителей, заказчики то не хотели рассчитываться, то отдавали за поездку билеты из банков приколов.

После того, как женщина получила вызов, ее живой уже не видели. Через какое-то время нашли тело коркинки, которой нанесли несколько ножевых ранений. Неподалеку обнаружили и ее автомобиль.

«В ходе проведенных мероприятий полицейские установили личности двоих молодых людей, информация о розыске которых была передана в соседние территориальные органы внутренних дел. В настоящее время причастность одного из разыскиваемых не подтверждена, с другим – работают сотрудники следственных органов СУ СК России по Челябинской области», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

По данным представителей регионального управления СКР, между женщиной и задержанным подростком, которого она везла к месту его проживания, произошел конфликт, в ходе которого молодой человек не менее четырех раз ударил ее ножом в грудь.

В ближайшее время следователем СК России задержанному будет предъявлено обвинение, решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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