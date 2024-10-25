25 октября ожидаются следующие события – Челябинск

25.10.2024, пятница

10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации «Юридическое бюро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр.) (по записи)

13:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная ТВ-проектам «Дневник Царицы» и «TheСцена» (пресс-центр «АиФ-Челябинск», БЦ «ВИПР», ул. Елькина, 45а, оф. 308)

15:00 Челябинск – Встреча шахматного «Клуба Четырех коней» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

16:00 Челябинск – Заседание клуба многодетных семей (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)

17:00 Челябинск – Познавательное занятие «День русской избы» в семейном клубе «Муми-Дом» (библиотека №28, Комсомольский пр., 85) (по записи)

18:00 Челябинск – Музыкальная гостиная «Волнуй же, знакомый мотив!» в клубе классической музыки «Лира» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

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