Стрельба, погром, поджог: на Урале вспыхнули волнения из-за убийства женщины

Убийство водителя такси в Коркино вызвало волнение среди горожан.

Как уже сообщал «Новый День», тело 40-летней женщины было обнаружено накануне вечером недалеко от ее машины. Известно, что последний вызов ей поступил из дома, где живут цыгане.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Правоохранительные органы задержали подозреваемого – 17-летнего местного жителя.

«По данным следствия, между потерпевшей и подозреваемым произошел конфликт, в ходе которого фигурант причинил женщине не менее четырех колото-резаных ранений в область грудной клетки, – рассказали в СУ СМК РФ по Челябинской области. – В ближайшее время следователем СК России задержанному будет предъявлено обвинение, решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу».

Ситуацию поставили на контроль в центральном аппарате СК.

Между тем, горожане, возмущенные жестоким убийством женщины, у которой остались двое детей, вышли на улицу. Толпа направилась к цыганским домам. Люди обвиняют в произошедшем правоохранительные органы, которые, по их мнению, не предприняли никаких действий, чтобы решить проблемы, создаваемые представителями цыганской диаспоры.

На кадрах, выложенных в соцсетях, видно, как в темные окна бросают кирпичи. Обитатели одного из домов открыли огонь по людям на улице. Ранены двое – один в бедро, другой в шею.

На место прибыли силовики. Сначала они пытались оттеснить толпу от домов, но когда раздались выстрелы, начали штурмовать дома. На место выехали вице-губернаторы Алексей Фартыгин и Роман Воллерт.

Между тем толпа разбила и перевернула несколько машин.

А потом загорелись два дома.

Полиция начала задерживать участников стихийного митинга. На данный момент сообщается о нескольких десятках задержанных. В город стягивают силовиков.

Дороги в районе цыганского квартала перекрыты. Местные семьи пытаются эвакуировать детей. В соцсетях появилось видео, как в соседнем Еманжелинске из одной «Нивы» вышли несколько женщин и полтора десятка детей и подростков.

Коркино, Павел Зварзин

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