В Коркино задержали стрелявшего в участников народного схода

В отношении человека, открывшего огонь по пришедшим в поселок, где живут цыгане, людям, возбудили уголовное дело.

Как уже сообщал «Новый День», убийство в Коркино женщины – водителя такси вызвало волнение среди горожан.

Напомним, тело 40-летней женщины было обнаружено вечером 23 октября недалеко от ее машины. Известно, что последний вызов ей поступил из дома, где живут цыгане.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Правоохранительные органы задержали подозреваемого – 17-летнего местного жителя. «По данным следствия, между потерпевшей и подозреваемым произошел конфликт, в ходе которого фигурант причинил женщине не менее четырех колото-резаных ранений в область грудной клетки», – рассказали в СУ СК РФ по Челябинской области. Позднее задержали еще одного человека, причастность которого к преступлению проверяется.

Ситуацию поставили на контроль в центральном аппарате СК и прокуратуре.

Между тем, горожане, возмущенные жестоким убийством женщины, у которой остались двое детей, вышли на улицу, объявив о созыве народного схода. Толпа направилась к цыганским домам. Люди обвинили в произошедшем местные власти и правоохранительные органы, которые, по их мнению, не предприняли никаких действий, чтобы решить проблемы, создаваемые представителями цыганской диаспоры.

Обитатели одного из домов открыли огонь по людям на улице. Двое коркинцев были ранены – один в бедро, другой в шею.

К часу ночи ситуация в Коркино нормализовалась. Силовики, стянутые в город, задержали около полусотни участников волнений.

В пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области сообщили, что 58-летний мужчина, открывший огонь по людям, также задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам покушения на убийство. «В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, в суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», – рассказали представители силового ведомства.

По информации пресс-службы губернатора Челябинской области, в настоящее время в Коркино проводится патрулирование сотрудниками правоохранительных органов. Идет профилактическая работа с населением.

Сегодня, 25 октября, в администрации Коркинского округа пройдет личный прием. На вопросы жителей ответят прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер, начальником следственного управления СКР по Челябинской области Алексей Колбасин, заместитель губернатора Челябинской области Алексей Фартыгин и уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.

Жителей Коркинского округа и близлежащих районов просят не поддаваться на провокационные призывы к противоправным действиям. «Во всех фактах правоохранительные органы досконально разберутся, виновные понесут заслуженное наказание», – заверяют чиновники.

Челябинск, Виктор Елисеев

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