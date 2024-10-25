На Южном Урале завершился пожароопасный сезон

В Пожароопасный сезон на территории Челябинской области завершен.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ лесами Челябинской области, соответствующее постановление регионального правительства вступает в силу с пятницы, 25 октября.

Всего за пожароопасный сезон ликвидировано 55 лесных пожаров на площади 182 гектаров, все возгорания потушены в первые сутки.

«За последние 5 лет количество пожаров уменьшилось более, чем в 12 раз, а площадь – в 80 раз. В этом году удалось избежать крупных площадей», – сказал и.о. начальника главного управления лесами Челябинской области Валерий Нигматуллин.

Напомним, весенне-летний сезон текущего года выдался в регионе на редкость дождливым. И это не могло не повлиять нп пожароопасную обстановку на Южном Урале.

В 2023 году пожароопасный сезон начался на Южном Урале 1 апреля и завершился 10 ноября. За это время на территории лесного фонда региона ликвидировали 701 пожар.

Челябинск, Виктор Елисеев

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