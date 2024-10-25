В Челябинской области выросло число фальшивых купюр

В банковской сфере Южного Урала изъяли почти сто фальшивок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения Уральского главного управления ЦБ по Челябинской области, за девять месяцев в банковском секторе Южного Урала обнаружены 93 поддельные банкноты Банка России. Количество фальшивок незначительно увеличилось: выявлено на 10 штук больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Большая часть поддельных купюр, 59 штук, как и раньше, пришлась на банкноты номиналом 5000 рублей. Их доля в общем количестве фальшивок составила 63%.

Также выявлено и изъято из платежного оборота 26 поддельных купюр номиналом 1000 рублей – на 9 штук больше, чем год назад. Количество фальшивых банкнот номиналом 2000 сократилось: в этом году были обнаружены три подделки вместо шести годом ранее. Кроме того, выявлены одна фальшивая пятисотрублевая купюра и по две поддельных банкноты номиналом 100 и 50 рублей.

«Чаще всего злоумышленники подделывают пятитысячные и тысячерублевые банкноты. Особую бдительность стоит проявлять при наличных расчетах в тех местах, где нет специального оборудования для проверки купюр. Если в подлинности банкноты появились сомнения, не пытайтесь расплатиться ей, отнесите в любой коммерческий банк для проверки, она проводится бесплатно», – комментирует заместитель управляющего Челябинским отделением Уральского ГУ Банка России Наталья Кузьмина.

Челябинск, Виктор Елисеев

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