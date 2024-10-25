Инновации уральских металлургов отметили престижной премией

ММК получил премию в сфере корпоративных инноваций GIA за масштабный проект бизнес-оптимизации.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», группа ММК стала победителем премии в области корпоративных инноваций GIA – 2024 в номинации «Внутренняя инновация года».

Жюри высоко оценило создание в компании цифровой системы эффективного планирования для всего производственного цикла комбината, нацеленной на максимизацию загрузки мощностей ММК, повышение эффективности производства и оптимизацию продаж.

Формирование единого цифрового контура производства по всей технологической цепочке стало логичным продолжением ранее запущенных на ММК процессов, нацеленных на улучшение и консолидацию планирования. Эта работа охватила сталеплавильный и прокатный переделы. Однако, в системе отсутствовало наиболее затратное агло-коксо-доменное производство. Оптимизация планирования на первом переделе велась параллельно, базировалась на математическом моделировании и продвинутой аналитике, и в частности, позволила разработать модели оптимального привоза и потребления угольного и железорудного сырья.

Для объединения существующих наработок были реализованы два проекта: «Оптимальный чугун» и «Модернизация системы оптимизационного планирования сталепрокатного производства». Реализация первого проекта с учетом внедрения и взаимной интеграции заняла два года, второго – один год. Системы были запущены в промышленную эксплуатацию в начале 2023 года. При этом в сформированный цифровой контур были включены еще три компании группы – «ММК МЕТИЗ», «ММК-ЛМЗ» и «Торговый дом ММК».

«Достигнутые результаты, прежде всего, Единая информационная система – важный шаг нашей инновационной трансформации, который вывел планирование в Группе ММК на принципиально новый уровень. На практике – это полное понимание факторов, влияющих на конечный результат закупок, производства и реализации металлопродукции, применение наиболее эффективных технологических цепочек. Как результат – принятие стратегически обоснованных решений, которые значительно влияют на финансовые показатели компании. Фактический экономический эффект от нововведений уже составил 1,5 млрд. рублей», – отметил начальник отдела бюджетного планирования и анализа управления экономики ПАО «ММК» Иван Сопов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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