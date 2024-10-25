Южноуральцы отказываются выплачивать ипотеку. Задолженность подскочила на 20%

Высокая ключевая ставка подстегнула рост задолженности по ипотечным кредитам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в январе-августе 2024 года объем просроченной ипотеки в стране взлетел на 28%, увеличившись на 16,9 миллиарда рублей.

Продолжительный период высокой ключевой ставки Банка России ускорил рост объема неплатежей. К таким выводам пришли аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант».

За весь 2023 год объем неплатежей по ипотеке (накопленная просроченная задолженность с неплатежами более 90 дней подряд) вырос на 4% или 2,2 миллиарда рублей. Таким образом, за 2024 год в денежном эквиваленте объем неплатежей превысил прошлогодний период в 8 раз, в процентном – в 7 раз, отмечают представители структуры.

«Высокие процентные ставки по новым ипотечным кредитам сделали экономически нецелесообразным рефинансирование ранее взятых кредитов. Также ряды неплательщиков пополняют заемщики, которые для себя решили, что период высоких ставок продлится недолго и оформили ипотеку с надеждой в будущем уменьшить ежемесячный платеж. Они рассчитывали дождаться периода снижения и воспользоваться рефинансированием. Но ключевая ставка удерживается на высоком уровне уже больше года, в итоге все большему числу заемщиков становится неимоверно трудно вносить ежемесячные платежи, что неминуемо ведет к будущему изъятию жилья кредиторами», – комментирует Денис Аксенов, генеральный директор агентства.

По итогам 8 месяцев 2024 года портфель проблемных ипотечных кредитов вырос на 28% и превысил 78,1 миллиарда рублей. На начало года показатель не превышал 62,8 миллиарда. Наибольшая доля в совокупном портфеле ипотечных неплатежей накоплена жителями Москвы (16% или 12,6 миллиарда), Московской области (11% или 8,7 миллиарда рублей) и Краснодарского края (6% или 5 миллиардов).

По итогам августа банки отразили неплатежи, сформировавшиеся до мая 2024 года (так называемый NPL 90+, неплатежи более 90 дней). В статистике за осень 2024-го ситуация ухудшится еще заметнее, так как проблемный портфель начнет активнее пополняться неплатежами после отмены льготных ипотечных программ и повышения ключевой ставки в июле и сентябре 2024 года, уверены в агентстве.

«Ситуация неплатежей в ипотеке ухудшается все очевиднее. Доля неплатежей в портфеле выросла с 0,35% в начале года до 0,41%, двузначные ипотечные ставки не позволяют должникам быстро продавать жилье, чтобы погасить задолженность. По итогам 2024 года объем просроченной ипотеки может превысить 100 миллиардов рублей, – говорит Денис Аксенов. – И хотя текущий уровень просроченной задолженности по ипотеке находится на достаточно низком уровне, у должников иссякли дополнительные ресурсы, а потенциальный покупатель проблемного жилья в буквальном смысле исчез».

В Челябинской области с начала года объем просроченной задолженности вырос на 20% – до 1,3 миллиарда рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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