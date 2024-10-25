В полиции заявили о блокировке телеграм-канала, в котором коркинцев призывали к участию в беспорядках

Полиция выявила телеграм-канал, появившийся после убийства в Коркино женщины-таксиста.

Как сообщал ранее «Новый День», убийство в Коркино женщины – водителя такси вызвало волнение среди горожан.

Напомним, тело 40-летней женщины было обнаружено вечером 23 октября недалеко от ее машины. Горожане, возмущенные жестоким убийством коркинки, у которой остались двое детей, вышли на улицу. Толпа направилась к цыганским домам, где их встретили силовики. Попытались оказать сопротивление и некоторые жители поселка, открыв по пришедшим огонь из ружья и ранив двух мужчин.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники Центра по противодействию экстремизму регионального полицейского главка установили создателя и администратора телеграм-канала, «в котором распространялась информация с провокационными заявлениями, призывами к жителям Коркинского городского округа к участию в беспорядках и совершению иных противоправных деяний», – заявили силовики.

В ходе оперативных мероприятий была получена информация, что 24 октября 37-летняя местная жительница создала в мессенджере Telegram группу с открытым доступом, наделив полномочиями второго администратора еще одного жителя Коркино, 43-летнего мужчину.

Целью создания телеграм-канала было заявлено обсуждение назревших проблемных вопросов во взаимоотношениях с представителями присутствующей на территории города этнической группы. Однако подписчики стали пренебрегать правилами общения в открытом чате и «размещать сообщения с ложной информацией о причастности иностранных граждан к особо тяжкому преступлению на территории округа, а также с призывами к действиям, за которые предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством РФ. Администраторы на это должным образом не реагировали, мер к удалению провокационных высказываний не предприняли».

В настоящее время телеграм-канал заблокирован. Его администраторам вынесено предостережение о недопустимости правонарушений. Реализуется комплекс мер, направленных на предотвращение противоправного поведения граждан в дальнейшем.

Полиция призывает жителей Коркинского городского округа не поддаваться на провокационные заявления в социальных сетях, критически относиться к информации из непроверенных источников. «Учтите, что вас могут попытаться вовлечь в незаконные действия, за которые предусмотрена административная, а в ряде случаев – уголовная ответственность», – предупреждают полицейские.

Челябинск, Виктор Елисеев

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