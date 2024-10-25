На Гран-при России по фигурному катанию в Магнитогорске едет Роман Костомаров

Гостем этапа Гран-при России по фигурному катанию в Магнитогорске станет Роман Костомаров.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, одним из главных подарков для любителей фигурного катания в рамках этапа Грин-при России, стартовавшего в Магнитогорске 25 октября, станет площадка благотворительной программы Фонбет «ДоброFON» в фойе ледовой арены «Металлург», которая будет работать в предстоящие выходные.

26 и 27 октября здесь можно будет посетить Зал Славы Романа Костомарова и познакомиться с карьерой фигуриста, включая самые яркие ее моменты.

Сам спортсмен на площадке ДоброFON презентует картину Великого Момента, а также пройдет его автограф-сессия.

Также гостей площадки ждут памятные сувениры и другие сюрпризы.

Роман Костомаров – олимпийский чемпион по парному фигурному катанию 2006 года, чемпион мира 2004 и 2005 годов, чемпион Европы 2004, 2005 и 2006 годов, а также бронзовый призер европейского первенства 2003 года. Также он трижды завоевывал золотые медали чемпионата России и трижды – национальный Гран-при.

Челябинск, Виктор Елисеев

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