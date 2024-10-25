Начальник ОМВД Коркино отстранен от работы

После массовых беспорядков в Коркино руководителя местной полиции отстранили от работы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое решение сегодня, 25 октября, приняло руководство ГУ МВД по Челябинской области. Об этом в ходе встречи с жителями Коркино сообщил начальник регионального полицейского главка Сергей Космачев.

Напомним, встреча представителей силовых структур и областных властей с коркинцами была назначена после прошедших в ночь на пятницу, 25 октября, волнений, произошедших после убийства женщины – водителя такси.

Напомним, тело 40-летней женщины было обнаружено вечером 23 октября недалеко от ее машины. Горожане, возмущенные жестоким убийством коркинки, у которой остались двое детей, вышли на улицу. Толпа направилась к цыганским домам, где их встретили силовики. Попытались оказать сопротивление и некоторые жители поселка, открыв по пришедшим огонь из ружья и ранив двух мужчин.

В итоге задержали около 50 человек, включая стрелявшего. Расследование уголовных дел об убийстве и покушении на убийство передано Главному следственному управлению СК России.

Сегодня представители властей встретились с жителями Коркино. В ходе встречи Сергей Космачев заявил, что руководитель ОМВД по Коркино отстранен от работы и в отношении него начата служебная проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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