Подозреваемого в убийстве женщины-таксиста в Коркино отправили в СИЗО

Суд в Коркино избрал меру пресечения для подростка, подозреваемого в убийстве 40-летней уралочки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении 17-летнего подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 24 декабря текущего года.

Напомним, 17-летнего жителя Коркино, подозреваемого в убийстве 40-летней женщины – водителя такси, задержали вчера, 24 октября.

Тело коркинки обнаружили вечером 23 октября на улице Ватутина. Коллеги погибшей утверждают, что последний вызов она получила на адрес, где живут цыгане. Этот адрес хорошо знаком местным таксистам, но редкий вызов обходится без эксцессов.

После того, как женщина получила вызов, ее живой уже не видели. «По данным следствия, между потерпевшей и подозреваемым, следовавшим на такси к месту своего проживания, произошел конфликт, в ходе которого фигурант причинил женщине не менее четырех колото-резаных ранений в область грудной клетки».

В ночь на пятницу, 25 октября, горожане, возмущенные жестоким убийством коркинки, у которой остались двое детей, вышли на улицу. На стихийный сход собрались не меньше 150 человек. Толпа направилась к цыганским домам, где их встретили силовики. Попытались оказать сопротивление и некоторые жители поселка, открыв по пришедшим огонь из ружья и ранив двух мужчин.

В итоге задержали около 50 человек, включая стрелявшего. Расследование уголовных дел об убийстве и покушении на убийство передано Главному следственному управлению СК России.

Челябинск, Виктор Елисеев

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