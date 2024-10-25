В южноуральском минфине может смениться глава

Пост руководителя Контрольно-счетной палаты Челябинской области, освободившийся после того, как возглавлявший ведомство Алексей Лошкин пересел в кресло мэра южноуральской столицы, может занять министр региональных финансов Андрей Пшеницын. Об этом пишет telegram-канал «Погоны и галстуки».

Как уже сообщал «Новый День», Лошкин покинул КСП в понедельник, 21 октября. А уже во вторник, 22 октября, сделал стремительную карьеру в администрации Челябинска, получив сначала должность вице-мэра по правовым и имущественным вопросам и – буквально сразу же – статус временно исполняющего полномочия главы города.

Если КСП возглавит Пшеницын, то региональное министерство финансов может возглавить его заместитель Антон Прыгунов. Этот вариант сейчас рассматривают в правительстве на областном и федеральном уровнях.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube