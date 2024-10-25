«Депортируйте всех нас»: жителей Коркино возмутила неспособность властей гарантировать их безопасность

Встреча представителей силовиков и региональных властей с жителями Коркино прошла на повышенных тонах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», встреча состоялась сегодня, 25 октября, в ДК «Горняк».

Общение было вынужденным. Его организовали в экстренном порядке после жестокого убийства женщины-таксиста и последовавших за ним массовых беспорядков.

Напомним, трагедия произошла в среду, 23 октября. По подозрению в убийстве задержали молодого цыгана. Это оказалось «последней каплей»: конфликтовавшие с этническим сообществом и раньше горожане бросились поджигать дома и машины оппонентов. Остановила их достаточно жесткая реакция стянутых в город силовиков: если верить официальным цифрам областных чиновников, заявивших, что в стихийном сходе приняли участие порядка 150 человек, задержали почти каждого третьего из пришедших. Впрочем, всех их отпустили, составив протоколы о мелком хулиганстве. Задержаться в полиции пришлось лишь 58-летнему цыгану, ранившему из ружья двух пришедших на сход мужчин.

По итогам произошедших событий и собрались в ДК представители прокуратуры, Следственного комитета и полиции из областных управлений и УрФО.

Началось общение достаточно эмоционально. В самом начале встречи горожане потребовали депортировать цыган. Оказалось, что претензии к ним копились долгое время. Из зала сыпались обвинения в избиении детей, нарушении правил дорожного движения и российского законодательства. Жители признались, что боятся выходить из дома после семи вечера – слишком криминогенной стала обстановка в округе.

Впрочем, пришедшее на встречу руководство достаточно быстро объяснило: ни о какой депортации не может быть и речи, ведь цыгане – граждане РФ. Это вызвало очередной взрыв возмущения. «Какие же они граждане, если не работают, не служат в армии?" – недоумевали горожане.

Эмоциональность коркинцев явно нервировала высоких гостей. Однако у пришедших на встречу горожан было объяснение подобной несдержанности. «Вы сейчас говорите: мы узнали... А раньше вы не знали, что происходит? Вы на другой планете живете? Вы говорите: у нас было совещание... Мы за вас рады. Нам-то что делать? Вы не можете их депортировать. Тогда депортируйте всех нас! Весь город», – эмоционально обратилась к чиновникам жительница.

Проблема в том, что местные власти прекрасно знали о происходящем. Но игнорировали обращения. В итоге ситуация дошла до предела, подчеркивают коркинцы.

Охладить пыл пришедших на встречу горожан попытался заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев. Чиновнику не понравилась излишняя эмоциональность выступлений и явная нехватка конкретики. В ответ из зала донеслось: «Я приду с обращением, а мне скажут: ваши данные. А завтра эти данные окажутся у них!" Тогда представитель прокуратуры предложил обратиться к практике «анонимного анкетирования»: можно изложить данные, не называя себя, а по итогам анкетирования будет организована проверка. Правда, сложилось такое впечатление, что предложение он почему-то адресовал не столько своим коллегам, сколько самим жителям. У которых возможностей для того, чтобы «вдохновить» власти на применение подобной практики, явно недостаточно.

А веры в свои власти и силовиков – еще меньше. Так, по их словам, к руководству местной полиции попасть невозможно, а графика приемов населения начальником ОМВД в помещении силовой структуры попросту нет. На что им ответили, что график есть. Но на интернет-сайте. Это привело в недоумение даже начальника ГУ МВД по Челябинской области Сергея Космачева, также участвовавшего во встрече.

Горожане уверены: местные власти или бояться их беспокойных соседей, или еще по какой-то причине не хотят с ними связываться. Так или иначе, но они не знают, как они будут жить дальше. Ведь рано или поздно усиленные наряды округ покинут. Уедут и следователи из столицы, и «большое начальство». Останутся лишь коркинцы и их соседи. Между тем, в соцсетях уже начали появляться адресованные горожанам и их семьям угрозы.

Власти же района и вовсе предпочли в ситуацию не вмешиваться. Конечно, глава района Наталья Лощинина выразила соболезнование родным погибшей женщины. И поручила провести внеочередное заседание межведомственной комиссии по вопросам противодействия проявлениям экстремизма, как будто заранее обозначив главных «виновников» происходящего.

На встречу же чиновница и вовсе не пришла. Как объяснили представители администрации, г-жа Лощинина сейчас – в отпуске. Интересно, что комиссию созвать отпуск ей не помешал, а прийти посмотреть в глаза жителям Коркино – помешал.

Возможно, потому что от них ее судьба никоим образом не зависит. Ведь критика местных властей в округе не приветствуется. Так, по словам одной из горожанок, когда вчера она написала в соцсетях, что Лощинина должна уйти в отставку, ей настоятельно посоветовали этот пост удалить. И, видимо, были настолько убедительны, что совету она последовала. «Мы не имеем права здесь критиковать местную власть. Мы боимся!" – призналась женщина.

По итогам встречи ее участникам предложили оставить все свои претензии бывшим здесь же сотрудникам силовых ведомств, пообещав провести по ним проверки. И заверили, что через месяц проведут еще одну такую же встречу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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