«Трактор» в овертайме вырывает победу у «Лады»

Челябинский «Трактор» в Тольятти в тяжелейшем матче обыграл «Ладу» в овертайме – 2:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинцы активнее хозяев атаковали, чаще били по воротам, но фортуна долго игнорировала из усилия.

Более того, в конце первого периода именно тольяттинцы открыли счет – за 39 секунд до сирены отличился Михаил Фисенко.

Вся дальнейшая игра продолжалась по аналогичному сценарию: «Трактор» контролировал шайбу, бил по воротам... Но безрезультатно.

И хозяевам почти удалось удержать счет. Но в конце третьего периода Сергей Мыльников покинул ворота «черно-белых», и гости сумели разыграть шестого полевого игрока. За 29 секунд до сирены Максим Шабанов с пятака пробивает голкипера «Лады» – 1:1, и противостояние перемещается в овертайм.

Здесь количество наконец-то переходит в качество, и на 63-й минуте встречи Илья Карпухин забрасывает вторую шайбу в ворота хозяев – 2:1, «Трактор» одерживает пятую победу подряд и сохраняет лидерство в Восточной конференции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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