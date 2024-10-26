Коркино продолжает полыхать. В городе новые пожары

В Коркино полиция выясняет обстоятельства возгорания частного дома и автомобиля.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, вечером пятницы, 25 октября, в органы внутренних дел поступило сообщение, что в городе Коркино произошло возгорание частного дома и автомобиля.

На место выехали полицейские. Позднее следствием ОМВД «Коркинский» было возбуждено уголовное дело по признакам умышленного уничтожения или повреждения имущества. По уголовному делу создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников областного полицейского главка и районного отдела полиции. Проводится комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к поджогам.

Напомним, в пригороде Челябинска несколько лет сохраняется напряженная обстановка. Началось все с убийства женщины-таксиста, тело которой обнаружили в частном секторе вечером 23 октября.

По подозрению в убийстве задержали 17-летнего цыгана. О причастности к преступлению этнического сообщества в Коркино говорили с самого начала: именно от них поступил вызов, оказавшийся последним в жизни 40-летней горожанки.

В ночь с 24 на 25 октября в городе вспыхнули стихийные беспорядки. Возмущенные жестоким убийством коркинцы пришли в поселок, где живут цыгане, и начали поджигать дома и автомобили. Распространение погрома остановило вмешательство силовиков.

Однако во время стихийного штурма один из жителей домов открыл по пришедшим в поселок людям огонь из ружья. Два человека получили ранения. 58-летнего стрелка задержали. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам покушения на убийство. Суд избрал ему в качестве меры пресечения содержание под стражей до 24 декабря.

После произошедших событий руководство регионального полицейского главка отстранило от работы начальника ОМВД по Коркино. В отношении него начата служебная проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube