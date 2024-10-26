26 – 28 октября ожидаются следующие события – Челябинск

26.10.2024, суббота
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11:00 Челябинск – Встреча в благотворительном клубе «28 петель» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)
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11:00 Челябинск – Курс «Я учу башкирский» для детей и их родителей в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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11:30 Челябинск – Лаборатория мультипликатора: съемочный день (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)
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11:30 Челябинск – Курс обучения «Сторисмейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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14:00 Челябинск – Лекция «Илья Ефимович Репин (1844-1930): художник и время» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30)
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14:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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15:00 Челябинск – Концерт «Нежная прелесть романса» артистов Челябинского театра оперы и балета им. М.И. Глинки (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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15:00 Челябинск – Презентация выставки «Мудрость древнего Египта. Часть II» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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16:00 Челябинск – Встреча любителей аниме, посвященная сериалу «Монолог фармацевта» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)
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16:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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17:00 Челябинск – День рождения разговорного клуба английского языка «Speak Freely» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)
27.10.2024, воскресенье
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09:00 Челябинск – Фестиваль семейной истории «Нескучные потомки» (МИДиС, ул. Ворошилова, 12)
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09:00 Челябинск – Беговые занятия (стадион им. Е. Елесиной, пр. Ленина, 84)
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10:30 Челябинск – Встреча в клубе «Садовод»: вводное занятие (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)
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11:00 Челябинск – Форум комитета семей воинов Отечества Челябинской области (Единый центр поддержки и реабилитации участников СВО, Университетская набережная, 123)
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11:00 Челябинск – Встреча в клубе «Берегиня» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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11:00 Челябинск – Лаборатория творчества «Шерстяная живопись» (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул. Первой Пятилетки, 43а)
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11:00 Челябинск – Мастер-класс оригами «Веселый Мишка» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)
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12:00 Челябинск – Фестиваль семейных традиций «ВО! СЕМЬЯ!» (Центральная городская детская библиотека им. А.М. Горького, ул. Коммуны, 69)
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12:00 Челябинск – Встреча друзей «Краски музыки в палитре» в клубе «Ретро» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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12:00 Челябинск – Премьера спектакля «Бесы. Сценические опыты. I часть» (Новый художественный театр, пр. Ленина, 19)
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13:00 Челябинск – Игра «Наши голоса» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)
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14:00 Челябинск – Арт-клуб «Под зонтом» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)
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14:00 Челябинск – День настольных игр (библиотека №16, ул. Керченская, 6)
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15:00 Челябинск – Встреча в клубе «Струны души» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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15:00 Челябинск – День темных историй: мистическая КвизМафия по Ф.М. Достоевскому (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)
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17:00 Челябинск – Чемпионат России по мини-футболу. Высшая лига: «Южный Урал» vs. «Сибиряк-Новосибирск» (СК «Динамо-Метар», ул. Сталеваров, 90)
28.10.2024, понедельник
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10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием врип главы Челябинска Алексея Лошкина (пл. Революции, 2)
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11:00 Челябинск – Познавательная программа для дошкольников «Уральское казачество» (библиотека №22 им. Д. Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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14:00 Челябинск – Литературная гостиная «Мятежный гений вдохновенья» о М.Ю. Лермонтове в клубе «Дождинка» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)
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14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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15:00 Челябинск – Игротека: «Час любителей настольных игр» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)
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