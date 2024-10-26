В Челябинской области ухудшаются погодные условия. Водителей просят воздержаться от поездок за город

Госавтоинспекция Челябинской области предупредила автомобилистов об ухудшении погодных условий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, в большинстве районов Южного Урала пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура понизится. Ночью ожидается от 0 до -5 градусов по Цельсию. Это значит, водителям необходимо быть более внимательными на дороге.

«Выдерживайте безопасную дистанцию и боковой интервал, соблюдайте скоростной режим, – советуют в ГАИ южноуральцам за рулем. – Особую внимательность проявляйте у детских учреждений, остановок общественного транспорта и перед пешеходными переходами. Всегда оставляйте себе «запас» для маневра в случае непредвиденной ситуации».

️ Южноуральцам советуют по возможности воздержаться от выезда на загородные трассы и учитывать информацию о дорожной обстановке при выборе маршрута.

Автомобилистов, выезжающих на загородные трассы, призывают быть максимально внимательными, с осторожностью совершать сложные и опасные маневры, убедившись в безопасности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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