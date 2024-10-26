В Челябинске силовики застрелили горожанина, захватившего заложника

Сотрудники Росгвардии открыли огонь на поражение на бросившегося на них с ножом мужчину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла вечером субботы, 26 октября, в Тракторозаводском районе Челябинска.

По информации источников в силовых структурах, об опасном южноуральце сообщил молодой человек, находившийся в одной квартире с ним.

Челябинец позвонил в полицию и рассказал, что мужчина, находившийся в неадекватном состоянии, удерживал его в квартире дома на улице Героев Танкограда. Когда ему удалось сбежать, он обратился к правоохранителям.

К агрессивному челябинцу прибыли сотрудники Росгвардии. Он бросился на них с ножом, и тем пришлось открыть огонь. От полученных ран горожанин скончался.

Не исключено, что причиной агрессивного поведения мужчины было наркотическое опьянение, считают источники в силовых структурах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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