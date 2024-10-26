Миасское «Торпедо» вышло в «Золото» второй лиги чемпионата России по футболу

ФК «Торпедо» из Миасса досрочно обеспечил себе путевку в группу «Золото» второй лиги чемпионата России по футболу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 26 октября, миасское «Торпедо» на домашнем поле сыграло вничью с клубом «Краснодар-2» – 1:1.

Команды занимают первое и второе место в группе «Серебро» второй лиги «А». Для южноуральцев сезон 2024-2025 года начался не слишком оптимистично: какое-то время клуб находился в зоне «вылета» даже из этой подгруппы. Однако во второй половине первой части чемпионата миасские футболисты сумели собраться, а неделю назад «черно-белые» возглавили таблицу «Серебра».

В сегодняшнем матче торпедовцы владели инициативой в первом тайме, но не смогли открыть счет. А к концу игрового отрезка и вовсе остались вдесятером: за спор с арбитром удалили одного из игроков миасского клуба.

Во втором периоде команды обменялись голами, и матч закончился боевой ничьей – 1:1. Но этого хватило «Торпедо», чтобы за три тура до окончания первой половины сезона обеспечить себе место в группе «Золото».

Кстати, в этой группе миассцы впервые после «реформы» второй лиги национального чемпионата сыграют с футболистами ФК «Челябинск», лидирующего на сегодня в «Золоте».

Челябинск, Виктор Елисеев

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