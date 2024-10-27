В южноуральском водоеме погибла вся рыба. Прокуратура начала проверку

Жителей Чесменского района ужаснула гибель рыбы в местном водоеме.

Инцидент произошел в пруду в поселке Черноборский. Южноуральцы, пришедшие на его берег, увидели, что дно водоема усыпано трупами рыб.

Местные жители рассказали, что ночью неизвестные открыли задвижку, и вода полностью ушла из пруда, а обитавшая в нем живность погибла.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Магнитогорская природоохранная прокуратура организовала проверку информации о массовой гибели рыбы в водоеме в поселке Черноборский.

Надзорное ведомство проверит исполнение природоохранного законодательства.

В случае выявления нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования.

Челябинск, Виктор Елисеев

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