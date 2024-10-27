В Челябинске на пожаре погиб мужчина, пострадали двое детей

В Челябинске устанавливают подробности возгорания в многоквартирном доме.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, пожар произошел в жилой пятиэтажке на улице Сталеваров в Металлургическом районе.

«Загорелась квартира на 4 этаже. Неосторожное обращение с огнем привело к гибели хозяина жилья. В опасности находилась семья из соседней квартиры: мама, дети 9 и 2 лет. Все они крепко спали. Их разбудил автономный пожарный извещатель. Прибор сработал на дым и подал громкий звук», – уточнили представители экстренного ведомства.

Сотрудники МЧС вывели семью из задымленного подъезда в спасустройствах. Детей госпитализировали.

Пожар на 20 квадратных метрах тушили 17 сотрудников и 5 единиц техники.

Челябинск, Виктор Елисеев

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