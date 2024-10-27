«Магнитка» в Омске упустила победу в овертайме

Магнитогорский «Металлург» проиграл в Омске «Авангарду» в овертайме – 2:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», матч начался атакой «Авангарда», но счет открыли гости.

На 4-й минуте встречи Роман Канцеров сместился в центр, подождал, пока защитник хозяев броситься на лед в попытке блокировать удар и кистевым броском отправил шайбу под перекладину – 1:0.

Преимущество «Металлурга» сохранялось до конца первого тайма. Однако на 19-й минуте Рид Буше с подачи Семена Чистякова сравнивает счет – 1:1.

Еще одну попытку вырваться вперед магнитогорцы предприняли во втором игровом отрезке. На 25-й минуте Данила Юров успел к отскоку после отражения голкипером омичей броска своего одноклубника и отправил шайбу в ближний угол – 2:1. Но на 33-й минуте «Авангард» вновь сравнивает счет – 2:2.

В третьем периоде болельщики голов не увидели, и противостояние переместилось в овертайм.

В дополнительное время «металлургам» первым выпал шанс поставить точку в матче. На 61-й минуте Данила Юров выходил один на один с вратарем «Авангарда», но форвард омичей Линден Вей задержал его клюшкой.

В ворота хозяев назначили буллиту, однако Никита Михайлис ударил мимо ворот.

А через две минуты уже хоккеисты «Авангарда» организовали острую атаку. Иван Игумнов от правого борта отправил шайбу в центр, Линден Вей продвинулся к воротам, не встретив сопротивления, и резким броском отправил шайбу в ворота «Магнитки» – 3:2, победа омского клуба.

Челябинск, Виктор Елисеев

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