В южноуральском магазине нерадивая мамаша несколько раз уронила маленького ребенка на пол

В Кыштыме выясняют обстоятельства инцидента ребенка в одном из магазинов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жителей Кыштыма возмутило поведение матери маленького ребенка в одном из сетевых магазинов города. Видео с шокирующими кадрами появилось в социальных сетях.

На ролике видно, как женщина заходит в магазин с детской коляской, в которой стоит ребенок. Она дергает коляски, и малыш падает головой на пол торгового зала. Через какое-то время она усаживает ребенка в тележку, но из нее он тоже падает вниз головой. На сей раз мать успевает поймать его за куртку, после чего зашвыривает обратно в тележку. Напоследок мамаша бьет малыша по голове, видимо, раздраженная его непоседливостью.

Поведение женщины вызвало возмущение покупателей и пользователей социальных сетей. В ситуацию вмешалась мэрия Кыштыма. «Ситуацию на видео не оставили без внимания, – заявили представители администрации города в паблике издания «Кыштымский рабочий». – Инициируем проверку с участием органов системы профилактики».

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube