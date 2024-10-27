В челябинском Троицке прошли массовые задержания цыган

Полиция задержала два десятка цыган в Троицке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», задержания прошли сегодня, 27 октября, в южноуральском Троицке. Работу полицейских успели снять на видео очевидцы.

В опубликованном в социальных сетях ролике видно, как силовики выводят из домов большое число представителей цыганской национальности и сажают в спецавтомобили.

В ГУ МВД по Челябинской области информацию о задержаниях подтвердили.

По информации представителей силового ведомства, в Троицке проходили сегодня профилактические мероприятия. В их рамках в подразделения силового ведомства доставили порядка 20 человек. С ними провели беседы о недопустимости совершения правонарушений, после чего отпустили.

Челябинск, Виктор Елисеев

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