В челябинском Троицке прошли массовые задержания цыган

Полиция задержала два десятка цыган в Троицке.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», задержания прошли сегодня, 27 октября, в южноуральском Троицке. Работу полицейских успели снять на видео очевидцы.
В опубликованном в социальных сетях ролике видно, как силовики выводят из домов большое число представителей цыганской национальности и сажают в спецавтомобили.
В ГУ МВД по Челябинской области информацию о задержаниях подтвердили.
По информации представителей силового ведомства, в Троицке проходили сегодня профилактические мероприятия. В их рамках в подразделения силового ведомства доставили порядка 20 человек. С ними провели беседы о недопустимости совершения правонарушений, после чего отпустили.
Челябинск, Виктор Елисеев
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