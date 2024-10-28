Родители троицких учащихся пожаловались на червей в школьной еде

Прокурора начала проверку питания в столовой одной из школ Троицка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство региона начало проверку информации о некачественном питании школе №7 Троицка.

Ранее в социальных сетях появились фотографии, сделанные в столовой учебного заведения. На снимках можно увидеть червяка в ложке. Можно предположить, что насекомое могло быть в одном из блюд, полученных школьниками в столовой.

«Прокуратура Троицка с привлечением специалистов Роспотребнадзора проверит исполнение требований санитарно-эпидемиологического законодательства в образовательной организации», – рассказали в надзорном ведомстве.

По результатам проверки в случае выявления нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ситуация находится на контроле прокуратуры области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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