Без детей и небогатый: в России составили портрет типичного потребителя кваса

В России составили портрет типичного потребителя кваса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», натуральные продажи кваса в 2024 году, согласно статистике, выросли на 4,6%, денежные – на 13,4%. Средний чек на покупку кваса подрос на 7,3%.

Аудитория напитка увеличилась на 2,1 п.п. до 49,6% взрослых россиян. В основном прирост произошел за счет перетока аудитории от газировки и пива.

Типичным любителем кваса оказался мужчина средних лет; женатый, но без детей; с высшим образованием, работающий и с доходом 10-25 тыс рублей на члена семьи.

«Мужчина средних лет с высшим образованием в России зарабатывает 20-50 тыс рублей в месяц (и это с учетом неработающей жены), – делает вывод telegram-канал FMCG Report. – Следовательно, аудитория кваса крайне чувствительна к цене, и возможный рост цен из-за акциза на сахар может серьезно ударить по объемам продаж. Акцизы растут по всем фронтам, так что потребители напитка могут уйти в серую зону».

Москва, Анастасия Палей

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube