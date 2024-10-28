Двое школьников заблудились в окрестностях Ильменского озера

Двум школьникам в Челябинской области понадобилась помощь спасателей.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, инцидент произошел в минувшие выходные.
В седьмом часу вечера два 11-летних подростка решились на прогулку за город к озеру Ильменское, но не учли, что в темноте очень легко сбиться с пути и в результате заблудились.
По телефону 112 школьники сообщили о ЧП.
Уже в пути, двигаясь к предполагаемому району происшествия, спасатели по телефону провели с потерявшимися ребятами краткий курс обучения по теме «Как определить местоположение с помощью телефона и передать полученные координаты сообщением».
Уже через полчаса спасатели нашли 11-летних школьников, эвакуировали из леса на квадроциклах в город и передали родителям.
Челябинск, Виктор Елисеев
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