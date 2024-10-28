Саткинские депутаты выберут мэра из двух кандидатов

В Сатке завершился конкурс на пост главы муниципального округа.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе собрания депутатов Саткинского округа, в конце минувшей недели прошло второе заседание конкурсной комиссии, на котором были представлены кандидаты, допущенные к конкурсу: действующий глава муниципалитета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Александр Глазков и директор ООО «КомСервис» Михаил Итальев.

Оба кандидата представили свою программу развития округа.

По итогам работы комиссии и Александр Глазков, и Михаил Итальев были допущены к последнему этапу выборов – голосованию не очередном заседании собрания депутатов, которое состоится 30 октября. По его итогам будет избран глава муниципального округа.

Челябинск, Виктор Елисеев

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