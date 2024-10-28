Челябинка стала двукратной чемпионкой мира по шахбоксу

Южноуральская спортсменка завоевала золотую медаль чемпионата мира по шахбоксу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в прошедшие выходные завершился чемпионат мира по шахбоксу. В этом году местом проведения статусного турнира стала столица Армении – Ереван.

Сборную России на чемпионате представляли шахбоксеры из Челябинска. Среди них – воспитанница спортшколы «Буревестник», студентка ЮУрГУ Амина Ахмадулина.

В финале турнира челябинка оказалась сильнее своей соперницы Алины Раф из Германии и уверенно завоевала золото турнира, став двукратной чемпионкой мира по шахбоксу (впервые российская спортсменка выиграла турнир в 2022 году).

В командном зачете Россия также заняла первое место. На второй строчке Франция, на третьей – Германия.

Шахбокс – гибридный вид спорта, появившийся в 2003 году и объединивший шахматный и боксерский поединки. Бой состоит из 11 чередующихся раундов (нечетные – «быстрые шахматы», раунд длится 4 минуты, четные – бокс, 3 минуты).

Победу в матче одерживает спортсмен, отправивший соперника в нокаут или технический нокаут, либо поставивший ему мат. Также поединок прекращается досрочно, если один из игроков сдает шахматную партию или допускает просрочку шахматного времени. В остальных случаях победителя определяют арбитры.

Челябинск, Виктор Елисеев

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