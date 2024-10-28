Кубанская компания получит 3,2 млрд рублей за 22 км южноуральской дороги

Напряженный участок трассы А-310 в Челябинской области расширят до четырех полос. Контракт на дорожные работы на 3,5 миллиардов рублей получила компания из Краснодарского края.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет об участке протяженностью 22 километра от Еманжелинска до поселка Нагорный на дороге Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан. Электронный аукцион на право проведения работ выиграла компания «Дорснаб»: она стала единственным участником и снизила начальную стоимость на 15 миллионов рублей. Информация об это опубликована на портале госзакупок сегодня, 28 октября.

Работы планируется начать в 2025 году.

По данным Rusprofile, ООО «Дорснаб» зарегистрировано в Краснодарском крае в январе 2005 года, основное направление деятельности компании – строительство автодорог и автомагистралей. Уставный капитал – 13,3 тысячи рублей. Собственником компании является Анзор Хевсоков: 70% долей он контролирует через ООО «ИК «Новые технологии дорожного хозяйства», 30% – напрямую. Он же является совладельцем зарегистрированного в Чечне ООО «Главдорстрой» (ему принадлежит 50% компании).

«Дорснаб» получил 181 госконтракт на общую сумму 61 миллиард рублей. По итогам 2023 года выручка компании составила 7,9 миллиарда рублей (на 65% больше предыдущего периода), чистая прибыль – 127 миллиона рублей (в 7,5 раз больше, чем в 2022 году).

За 22 км дороги в Челябинской области компании заплатят 3,2 млрд рублей.

Напомним, ранее крупный контракт на ремонт еще одной федеральной трассы получило ООО «Союз Автодор»: фирма должна отремонтировать 33 км дороги М-5 «Урал» всего за 1,6 млрд рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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