Проверки цыган пройдут по всей Челябинской области

Власти Южного Урала заявили о необходимости проверок во всех территориях компактного проживания цыган.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, сегодня, 28 октября, глава региона Алексей Текслер провел заседание штаба по стабилизации ситуации в Коркино.

В совещание приняли участие представители правоохранительных органов региона и южноуральского правительства.

По словам губернатора, ситуация в Коркино на данный момент нормализовалась. По факту убийства женщины-таксиста идет следствие. Совместно со следователями следственного управления по Челябинской области работают представители центрального аппарата СК.

Чиновник добавил, что оперативная работа правоохранительных органов идет не только в Коркино, но и в других муниципалитетах с компактным проживанием цыганского населения.

Начала работать комиссия по наведению комплексного порядка в Коркино под руководством заместителя губернатора Алексея Фартыгина. Глава региона акцентировал внимание на ключевых направлениях работы по наведению порядка:

проверки и рейды в местах компактного проживания цыганской этнической группы на предмет профилактики правонарушений;

️комплексная проверка документов, обоснованности их получения;

️проверка на причастность к преступлениям, нарушениям закона;

️внимательное изучение источников дохода;

анализ соблюдения норм и правил, принятых в российском обществе.

Напомним, обстановка в пригороде Челябинска обострилась после убийства 23 октября женщины-таксиста, тело которой обнаружили в частном секторе.

По подозрению в убийстве задержали 17-летнего цыгана. О причастности к преступлению этнического сообщества в Коркино говорили с самого начала: именно от них поступил вызов, оказавшийся последним в жизни 40-летней горожанки.

В ночь с 24 на 25 октября в городе вспыхнули стихийные беспорядки. Возмущенные жестоким убийством коркинцы пришли в поселок, где живут цыгане, и начали поджигать дома и автомобили. Обитатели домов встретили их ружейным огнем. Погром остановило вмешательство силовиков.

Челябинск, Виктор Елисеев

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