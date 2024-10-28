За пять дней южноуральские полицейские выявили больше тысячи нарушений в работе автобусов

Южноуральцев возят переделанные автобусы без лицензий на перевозку пассажиров.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, ведомство подвело предварительные итоги профилактической акции «Автобус», проходившей в региона с 21 по 25 октября текущего года.

В ходе мероприятия сотрудники ГАИ выявили свыше тысячи нарушений правил дорожного движения водителями автобусов.

Так, зафиксировало 75 нарушений правил перевозки пассажиров. Из-за неисправности рулевого управления и тормозной системы на специализированную стоянку отправлено 7 автобусов.

Выявлено 3 автобуса, в конструкцию которых внесены изменения, в результате материалы для аннулирования регистрации транспортных средств направлены в регистрационные подразделения.

Также выявлен автобус, эксплуатирующийся без соответствующей лицензии на перевозку пассажиров.

Кроме того, к административной ответственности привлечено 65 должностных лиц, внесено 34 представления об устранении нарушений законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения.

За пять дней южноуральские полицейские выявили больше тысячи нарушений при работе автобусов

Челябинск, Октябрь 28 (Новый День, Виктор Елисеев) – Южноуральцев возят переделанные автобусы без лицензий на перевозку пассажиров.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, ведомство подвело предварительные итоги профилактической акции «Автобус», проходившей в региона с 21 по 25 октября текущего года.

В ходе мероприятия сотрудники ГАИ выявили свыше тысячи нарушений правил дорожного движения водителями автобусов.

Так, зафиксировало 75 нарушений правил перевозки пассажиров. Из-за неисправности рулевого управления и тормозной системы на специализированную стоянку отправлено 7 автобусов.

Выявлено 3 автобуса, в конструкцию которых внесены изменения, в результате материалы для аннулирования регистрации транспортных средств направлены в регистрационные подразделения.

Также выявлен автобус, эксплуатирующийся без соответствующей лицензии на перевозку пассажиров.

Кроме того, к административной ответственности привлечено 65 должностных лиц, внесено 34 представления об устранении нарушений законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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