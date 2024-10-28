Микрорайон на северо-западе Челябинска погрузился во тьму

Челябинцы сообщили о масштабном отключении электроэнергии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», без электроснабжения остались часть домов, расположенных в микрорайоне «Парковый». Об этом его жители сообщают в социальных сетях.

По словам горожан, без света остались многоквартирные дома на улицах Клайна, Александра Шмакова, Мусы Джалиля.

Кроме того, об отключении электричества сообщают жители ЖК «Ньютон», Краснопольского проспекта, а также расположенного в пригороде Челябинска поселка Терема.

Челябинск, Виктор Елисеев

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