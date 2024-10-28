В Челябинске по требованию жителей дома закрыли располагавшийся в нем приют для бездомных

После вмешательства прокуратуры и пожарных закрыли незаконный хостел в Металлургическом районе Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, на работу оборудованного в подвальном помещении приюта пожаловали жители многоквартирного дома №5 по улице Часовая.

В ходе выездной проверки сотрудники прокуратуры Металлургического района установили, что нежилое помещение эксплуатируется автономной некоммерческой организацией «Центр социальной адаптации и помощи нуждающимся «Вернись к жизни».

В хостеле было оборудовано 8 комнат на 41 койко-место. На момент проверки здесь обитали более 20 бездомных. В каждой комнате установили обогреватели, имелись чайники и пепельницы. При этом на окнах пяти помещений установили решетки. Эвакуационный выход из помещения был всего один, да и тот завалили бытовым мусором. Не было в приюте ни документации по пожарной безопасности, ни автоматической пожарной сигнализации, ни огнетушителей.

Кроме того, представители надзорного ведомства отметили, что в соответствии с требованиями федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предоставление гражданам для постоянного или временного проживания нежилых помещений не допускается.

Таким образом, хостел работал с нарушением требований противопожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических норм, чем создавал угрозу как обитавшим в нем людям, так и жителям многоквартирного дома.

Прокуратура района внесла директору центра социальной адаптации и помощи нуждающимся представление об устранении нарушений закона, в орган пожарного надзора направили административное дело.

В результате деятельность хостела прекращена.

Челябинск, Виктор Елисеев

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