В Челябинске четыре автобуса сняли с рейсов, отправив на шрафстоянку

Несколько машин не допустили к работе на автобусных маршрутах в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», увеличение интервалов в движении перевозящих челябинцев автобусов могло возникнуть, среди прочего, из-за эвакуации четырех автобусов на штрафстоянку. Речь о проблемах с общественных транспортом шла на аппаратном совещании главы города сегодня, 28 октября.

Внимание на проблему обратил врип мэра Челябинска Алексей Лошкин, заявив, что большинство обращений горожан поступает по поводу интервалов маршрутов общественного транспорта. В частности, автобуса №64.

«На штрафстоянку эвакуировали четыре автобуса из-за невозможности оказания транспортных услуг. На контроль взяли вопрос соблюдения графиков автобуса №64 и других маршрутов», – рассказал замглавы города по вопросам дорожного хозяйства Андрей Ксензов

Конкретизировать причины эвакуации транспортных средств чиновник не стал. Однако известно, что чаще всего к таким мерам прибегают из-за серьезных неисправностей (например, в рулевом управлении или тормозной системе), которые создают угрозу жизни и здоровью пассажиров.

Челябинск, Виктор Елисеев

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