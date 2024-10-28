«Трактор» уступает в уральском дерби на своем поле «Автомобилисту»

Челябинский «Трактор» на домашней арене уступает «Автомобилисту» из Екатеринбурга – 4:5.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», начало уральского дерби серьезно огорчило челябинцев. Уже через 23 секунды после вбрасывания форвард екатеринбуржцев Брукс Мэйсек получил на пятаке шайбу от Анатолия Голышева и, выдержав паузу, отправил ее в сетку ворот хозяев – 1:0, «Автомобилист» выходит вперед.

Через две с половиной минуты все тот же Анатолий Голышев ассистировал уже Максиму Осипову, мощным броском из центра зоны «Трактора» отправившему шайбу в ворота Зака Фукале – 2:0, гости увеличивают отрыв.

Но на 10-й минуте Максим Осипов отправился на скамейку штрафников, и под занавес большинства Григорий Дронов вколачивает шайбу в ворота гостей – 1:2.

Впрочем, у екатеринбуржцев был шанс уйти на перерыв со все еще комфортным преимуществом: на 19-й минуте Владимир Кузнецов вышел один на один с голкипером челябинцев, и удар его был неотразим – 3:1.

Но через 15 секунд Александр Шаров с подачи Владимира Жаркова сокращает отставание – 2:3.

Во втором периоде встречи «Трактор» продолжает атаковать. На 27-й минуте Семен Дер-Аргучинцев бьет с пятака по воротам гостей, попадает в перекладину и тут же добивает шайбу в ворота – 3:3. Через четыре минуты он же ассистирует Андрею Светлакову, и «Трактор» впервые в матче выходит вперед – 4:3. Однако на 38-й минуте встречи Стефан Да Коста вновь сравнивает счет – 4:4, и в третьем периоде уральские клубы начинают все с начала.

На 44-й минуте матча Кирилл Воробьев врывается в зону хозяев и мощно бьет, но мимо ворот. Шайба от лицевого борта летит к Бруксу Мэйсеку, и тот с острого угла отправляет ее в ворота Зака Фукале – 5:4, «Автомобилист» вновь ведет.

На 59-й минуте встречи Зак Фукале убегает с ворота, уступая место шестому полевому игроку. Но все попытки челябинцев сравнять счет не приводят ни к чему – 4:5, уступают лидеры Востока на своем поле «Автомобилисту».

Челябинск, Виктор Елисеев

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