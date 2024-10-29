29 октября ожидаются следующие события – Челябинск

29.10.2024, вторник
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10:40 Челябинск – Открытие Дней науки в Челябинской области (ЮУрГУ, пр. Ленина, 76)
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11:00 Челябинск – Открытие нового сезона в клубе садоводов Курчатовского района «Зимняя вишня» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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12:30 Челябинск – Мастер-класс для серебряных волонтеров «Нити серебра» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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13:00 Челябинск – Тренинг «Как обеспечить себя социальными гарантиями» (центр «Мой бизнес», ул. Российская 110 к1, 2-й этаж 2) (по записи)
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14:00 Челябинск – Мастер-класс по созданию открытки-аппликации «Искусство открытки: от сердца к бумаге» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, 3-й этаж, выставочный зал)
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14:00 Челябинск – Занятие «Электронные книги с «ЛитРес» и «БиблиоРоссика» в рамках курсов «Мир новых возможностей» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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15:00 Челябинск – Часы самообразования для учащихся «Скорая английская помощь» (библиотека №31, ул. Агалакова, 30) (по записи)
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16:00 Челябинск – Открытие выставки «Преображая реальность» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30)
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18:30 Челябинск – Беговые занятия (стадион им. Е. Елесиной, пр. Ленина, 84)
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