29 октября ожидаются следующие события – Челябинск

14:00 Челябинск – Занятие «Электронные книги с «ЛитРес» и «БиблиоРоссика» в рамках курсов «Мир новых возможностей» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)