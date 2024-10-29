Общественники: больше десятка дорог Челябинска отремонтировали некачественно

Почти 1,5 миллиарда рублей заплатил Челябинск за дороги, на которых уже появились дефекты.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, к 13 объектам, отремонтированным в прошлом году, уже есть замечания: на всех обнаружены дефекты.

Сумма оплаченных работ по дорогам, на которых выявлены недостатки, составляет 1 миллиард 437 миллионов рублей.

«В некоторых случаях подрядчики, кажется, не планируют доводить дело до конца. Так, на участке «Челябинский Электродный завод» бросили работы. Срок сдачи объекта – 20 октября 2024 года. Но кое-где здесь все еще не уложили новый асфальт. А там, где он есть – уже разрушается», – сетуют общественники.

В Металлургическом районе на участке по улице 32-й годовщины Октября скапливается вода и разрушается новый асфальт вокруг колодцев. А там, где свежее покрытие стыкуется со старым, образовалась выбоина. Участок покрылся трещинами. Дороге нет и года. Это, как и ряд других проверенных участков – объект ремонта по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».

Активисты составили реестр нарушений и направил его исполняющему полномочия главы Челябинска Алексею Лошкину. Заказчику (комитету дорожного хозяйства) необходимо взять на контроль исправление всех выявленных дефектов. Весной общественники обещают проверить, в каком состоянии будут дороги, вошедшие в мониторинг.

Впрочем, уже сейчас можно предположить, что дороги, отремонтированные недостаточно качественно, подрядчики подлатают в течение, по всей видимости, уже следующего года и за свой счет – в рамках гарантийных обязательств. Но нервы, потраченные на езду по все еще некачественному полотну, челябинцам это не вернет. И ущерб, полученный автомобилями из-за вынужденной экстремальной езды, не возместит.

Челябинск, Виктор Елисеев

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