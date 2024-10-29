На Южный Урал обрушился снегопад

Водителей Челябинской области предупредили об ухудшении погодных условий.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, в настоящее время на территории горнозаводской зоны Южного Урала начались осадки в виде снега.
«Из-за погодных условий повышен риск совершения дорожно-транспортных происшествий», – предупреждают водителей региона.
Госавтоинспекция Челябинской области призывает южноуральцев не превышать скоростной режим и соблюдать дистанцию между транспортными средствами, учитывать погодные условия.
Челябинск, Виктор Елисеев
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