На Южный Урал обрушился снегопад

Водителей Челябинской области предупредили об ухудшении погодных условий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, в настоящее время на территории горнозаводской зоны Южного Урала начались осадки в виде снега.

«Из-за погодных условий повышен риск совершения дорожно-транспортных происшествий», – предупреждают водителей региона.

Госавтоинспекция Челябинской области призывает южноуральцев не превышать скоростной режим и соблюдать дистанцию между транспортными средствами, учитывать погодные условия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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