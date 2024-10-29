В Металлургическом районе Челябинска вновь продлили ограничение движения автотранспорта

В Челябинске снова продлили ограничение движения по улице Сталеваров.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с продолжением работ по реконструкции участка теплотрассы поэтапное ограничение движения транспорта по улице Сталеваров на участке от дома №26 до дома №42 продлено до 20 ноября.

Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.

Напомним, движение на этом участке ограничили в середине июля, когда начали работы по реконструкции теплотрассы: в планах – замена 800 метров сетей. Сначала ограничение ввели до 20 сентября, позднее продлили до 20 октября, теперь – до 20 ноября.

В мэрии заверили, что на теплоснабжении горожан продолжающиеся работы не сказываются.

Челябинск, Виктор Елисеев

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