В Челябинске 15-летний школьник стал фигурантом дела о мошенничестве в крупном размере

В Челябинске 15-летний школьник стал фигурантом дела о мошенничестве – он был соучастником кражи у пенсионерки одного миллиона рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», женщину обманули с помощью классической легенды: позвонили по телефону и сообщили, что ее внук попал в аварию и теперь нужны деньг, чтобы помочь ему выпутаться. Деньги забрал подросток.

Полиция быстро нашла курьера. Он рассказал, что нашел работу в интернете. Задача показалась простой: забирать деньги по указанным адресам и переводить их через банкомат.

Теперь школьник обвиняется в мошенничестве. Напомним, возраст ответственности за такие преступления наступает с 14 лет. А 1 млн рублей считается крупным размером.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube