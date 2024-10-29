В Челябинске планируется провести выездное заседание Совета Госдумы

В Челябинске планируется провести выездное заседание Совета Государственной Думы. Об этом сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на заседании соберутся представители профильных ведомств, чтобы обсудить вопросы законодательства для обеспечения развития российской промышленности. Мероприятие должно состоятся 5 ноября. В программе также визит на один из челябинских заводов.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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