После вмешательства прокуратуры власти Миасса начали строительство нового здания школы

Прокуратура взяла на контроль устранение нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства в миасской школе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство провело проверку по обращению жительницы Миасса по вопросам нарушения прав учеников школы №8 строительства нового здания образовательного учреждения.

Напомним, еще летом горожане пожаловались на опасное состояние старого здания образовательного учреждения. По словам миасцев, их дети боятся, что в любой момент на них может рухнуть штукатурка, а школе нет раздевелки и столовой, а вместо спортзала школьникам приходится заниматься в «спортивном кабинете».

«В ходе проверки выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и требований пожарной безопасности в образовательном учреждении», – рассказали в надзорном ведомстве по итогам проверки.

Прокурор направил главе Миасса представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения мэрия выделила средства на ремонтно-восстановительные работы, виновное должностное лицо администрации привлечено к дисциплинарной ответственности.

«Заместитель прокурора области Денис Ситников выехал в школу, проверил полноту и качество ремонтных работ. Образовательный процесс в учреждении ведется в штатном режиме, угрозы жизни и здоровью несовершеннолетних не имеется», – заявили представители прокуратуры.

В ходе выезда проведено рабочее совещание с главой городского округа, обсужден вопрос строительства нового современного здания школы.

В настоящее время под строительство определен земельный участок, разработан проект объекта, запланировано проведение проектно-изыскательских работ.

️Ситуация остается на контроле прокуратуры области

Челябинск, Виктор Елисеев

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