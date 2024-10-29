В Челябинске вновь поползли слухи о закрытии крупной обувной компании

В столице Южного Урала вновь пошли слухи о прекращении работы производств компании «Юничел».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», слухи о массовых увольнениях на фабрике «Юничел» в Челябинске возобновились спустя две недели после предыдущих подозрений об этом.

«На улицу отправят порядка 1200 человек, пишет об этом сегодня, 29 октября, 31 канал. – Открыто рассказывать об этом люди боятся – им обещали при увольнении выплатить двойную зарплату».

Согласно сообщениям, опубликованным каналом, все сотрудники уже написали заявления об уходе по собственному желанию. «В марте все производство останавливается», – пишут челябинцы.

Напомним, слухи о массовых увольнениях поползли две недели назад. Тогда руководство компании их опровергло. «Мы работаем в жесточайшей конкурентной среде. Для российской легкой промышленности в целом очень непростые времена, это ни для кого не секрет. За последние несколько лет существенно увеличился экспорт обуви из Китая, как в рознице, так и на маркетплейсах. Пышным цветом цветут магазины с дешевым товаром – одеждой и обувью – сомнительного качества и неизвестного происхождения, занимая в торговых комплексах огромные площади, даже целые этажи. Российские обувные сети, торгующие китайской продукцией, предлагают цены на 30-50% ниже, чем отпускные цены фабрики «Юничел», – заявил тогда гендиректор обувной фирмы «Юничел» Владимир Денисенко.

Впрочем, в компании подтвердили планы по оптимизации производства, заявив, что остановят поток по производству обуви на подошве ПВХ. Закрыть его планировалось в конце ноября, но это должно было привести к высвобождению лишь 19 сотрудников.

Опровергли слухи о массовых увольнениях и сегодня. Хотя признали, что люди уходят с предприятия. «Увольнения происходят по инициации сотрудника. У нас есть определенные трудности, связанные с недоступностью банковских кредитов и невозможностью платить более высокую зарплату, чем у других предприятий Челябинской области», – цитирует 74.ru Владимира Денисенко.

Более того, руководство «Юничела» компания пытается найти новые кадры, но «при минимальной безработице в Челябинской области люди выбирают места, где лучше».

Напомним, что неделю назад в компания выставила на продажу производственные мощности в Златоусте и заявила об аналогичных планах относительно производства в Оренбурге.

Сама челябинская обувная компания ведет свою историю с 1932 года, когда в Челябинске появилась обувная мастерская №4. В годы Великой Отечественной войны на Южный Урал эвакуировали Харьковскую обувную фабрику, на основе которой и была создана Челябинская обувная фабрика №1 модельной обуви. К середине 1950-х годов в городе было уже несколько обувных фабрик. В конце этого десятилетия их решили объединить, и в 1960 году была создана Челябинская областная фабрика. В 1968 году она переехала на новые производственные площади, расположенные на северо-западе Челябинска.

В 1991 году предприятие приватизировали, постепенно контроль над ним установил генеральный директор Владимир Денисенко.

В 2001 году компания выкупила обанкротившееся кожевенно-обувное объединение в Оренбурге, в 2002 приобрела контрольный пакет акций обанкротившейся обувной фабрики в Златоусте. Теперь эти активы планируется продать.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube