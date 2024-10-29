В Челябинской области главу села и его бывшую жену уволили из-за поспешного голосования

Глава южноуральского села и его экс-жена потеряли кресла из-за конфликта интересов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, нарушения в действиях бывших супругов обнаружила Каслинская городская прокуратура.

В ходе проверки выяснилось, что глава Огневского сельского поселения и председатель сельсовета являются бывшими супругами. При этом женщина участвовала как депутат в голосовании при выборе главы района. Но ни она, ни ее бывший муж не сообщили о возможном наличии в ее действиях личной заинтересованности, влекущей возникновение возможного конфликта интересов.

Прокурор направил председателю совета депутатов представление об устранении нарушений закона, но его отклонили. После этого прокурор обратился в суд с требованием о досрочном прекращении полномочий экс-супругов в связи с утратой доверия.

Суд исковые требования удовлетворил. Судебное решение не вступило в законную силу, за его исполнением установлен контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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