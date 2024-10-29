Две трети пострадавших от несчастных случаев в России – мужчины

Мужчины почти вдвое опережают женщин по числу несчастных случаев в России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по итогам 9 месяцев 2024 года доля несчастных случаев с участием мужчин составила 64% от общего числа инцидентов, что на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это следует из статистики, представленной специалистами страховой компании «Согласие».

Самым травматичным возрастом для представителей обоих полов стал период с 11 до 20 лет – на него приходится наибольший процент обращений в обоих рассматриваемых периодах, составивший 35,9% в 2024 году, что на 4% больше, чем в аналогичный период 2023 года.

Также наиболее частыми причинами обращения в страховую компанию остались различные повреждения рук (25%) и ног (23%). Год назад в статистике преобладали травмы ног.

Причинами, с которыми обращаются застрахованные, обычно становятся переломы, ушибы и растяжения. При это на переломы рук приходится более 70% случаев, а на переломы ног – более 40%.

Чуть меньше обращений зафиксировано в связи с травмами пальцев верхних и нижних конечностей – преимущественно это переломы. Не менее часто обращались с различными травмами головы, среди которых: ушибы головы (39%), переломы носа (23%) и сотрясения головного мозга (20%).

Челябинск, Виктор Елисеев

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