Троим южноуральцам, расправившимся с женщиной и ребенком из-за ТВ-антенны, вынесли приговор

В Челябинской области вынесли приговор за жестокое двойное убийство, совершенное 23 года назад.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Троицкого городского суда, на скамье подсудимых оказались трое мужчин в возрасте от 40 до 43 лет. Двое из них – ранее судимые родные братья. С момента преступлений, в которых их обвинили – убийство, покушение на убийство, разбой и умышленное уничтожение имущества – прошло 23 года.

Когда троица учинила кровавую расправу в доме по улице Герцена, старшему брату было 20 лет, младшему – 18, третьему соучастнику – 17 лет.

В ноябре 2001 года нетрезвые южноуральцы залезли во двор частного дома с топором и ножом. Они попытались сорвать телевизионную антенну с крыши, но на шум вышла женщина. Ее несколько раз ударили топором.

Затем троица зашла в дом. На веранде им попался мальчик, который звал маму. Нелюди не пощадили и ребенка. После того, как они вынесли из дома телевизор, аудио- и видеомагнитофоны, обнаружили в комнате троих спящих детей. Затащив тела убитых в дом, нападавшие подожгли вещи и ушли, подперев входную дверь металлическим ломом и повесив замок.

Старший из детей, 11-летний мальчик, почувствовав дым, проснулся и увидел ужасную картину: на кухне на полу лежали мать и брат, а вокруг горели вещи. Ребенок взял горящую одежду с пола и бросил ее в печь. Попытался привести в чувство родных, но они не подавали признаков жизни. Мальчик разбудил младшую сестру и гостившую у них девочку. Дети попытались выйти через входную дверь, но она была заперта. Тогда они вылезли через окно, на котором вместо стекла была пленка, и побежали к соседскому дому. Так им удалось спастись.

Убийцы своей вины так и не признали. Однако доказательств хватило для вынесения обвинительного приговора.

Старшего из преступников приговорили к 16 годам колонии строгого режима, его младшего брата – к 15 годам заключения. Третьему сообщнику суд назначил наказание в виде восьми лет исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube