В южноуральской больнице канализация хлынула с потолка в палаты

Жители Еманжелинска пожаловались на канализационный потоп в местной больнице.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о произошедшем рассказала родственница одного из пациентов.

По словам женщины, все произошло 28 октября, когда она была в одной из палат, придя навестить крестного отца. В качестве подтверждения еманжелинка представила видео со стекающей с потолка по стене жижей.

Если верить словам горожанки, ее крестный пробыл в палате около суток – его перевели из реанимации. Когда она пришла, здесь были еще два мужчины-пациента. Лишь после требований родственников больного перевели в другую палаты.

Впрочем, руководство больницы настаивает: информация не соответствует действительности.

«Стационар находится на ремонте, – говорится в опубликованном в соцсетях пресс-службой министерства здравоохранения Челябинской области комментарии районной больницы Еманжелинска. – Пациенты на время ремонтных работ размещены в другом крыле. В стационаре проводилось бурение отверстия под прокладку новой системы канализации по технологии алмазное бурение. Процесс происходит при подаче воды, чтобы не испортилась алмазная коронка. Работы проводятся в течение одного дня».

По информации представителей минздрава, капитальный ремонт трех корпусов больницы осуществляется в рамках национального проекта «Здравоохранение».

В настоящее время ремонтные работы проводятся в приемном отделении, травмпункте, кабинете эндоскопии, реанимационном и хирургическом отделениях, операционной. В отделении реабилитации идет перепланировка санузлов для людей с ограниченными возможностями здоровья, в здании меняют все инженерные сети и коммуникации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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