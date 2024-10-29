«Металлург» терпит четвертое в сезоне поражение от «Ак Барса»

Магнитогорский «Металлург» в Казани.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодняшняя встреча была для «Магнитки» принципиальна вдвойне. Три предыдущие матча сезона 2024-2025 годов выигрывали казанцы, причем последний, состоявшийся ровно две недели назад в Магнитогорске, – со сетом 5:0.

Неудивительно, что с самого начала игроки «Магнитки» бросились в атаку. К концу первого периода на 32 броска магнитогорцев приходилось всего 16 – «барсов». На 17 ударов гостей в створ ворот хозяева» ответили лишь 10-ю, но удача была на их стороне.

На 18-й минуте Александр Барабанов набрасывает из правого круга вбрасывания на пятак гостей, и Дмитрию Яшкину остается лишь подставить клюшку – 1:0, «Ак Барс» открывает счет. Меньше, чем через две минуты, казанцы организуют еще одну атаку. Сафонов от левого борта скидывает шайбу под ворота, и Артем Галимов в борьбе с защитником отправляет ее в ближний угол ворот «Металлурга», оказавшийся открытым – 2:0.

Начало второго периода остается за гостями. На 23-й минуте Данила Юров прорывается через всю площадку, выходит против трех защитников «Ак Барса», шайба запутывается в клюшках и вылетает под удар магнитогорцу – 2:1, гости сокращают отставание. Впрочем, большего «металлургам» добиться во втором игровом отрезке не удается. Статистика же говорит о постепенном выравнивании игры: на 54 броска гостей хозяева отвечают 39-ю, а удары в створ ворот почти сравниваются – 25:24 в пользу «Магнитки».

Третий период команды начинают при минимальном преимуществе казанцев. На 51-й минуте встречи гости остаются в меньшинстве, и «барсы» торопятся реализовать численное преимущество. Выигрывают гости вбрасывание, Александр Барабанов бьет от центральной линии на пятак, там шайбу подхватывает Дмитрий Яшкин и отправляет в ворота – 3:1, дубль казанского хоккеиста в сегодняшнем матче и 150-я его шайба в КХЛ.

На 55-й минуте казанцы остаются в меньшинстве, но тут же на скамейку штрафников отправляется и игрок гостей. И все-таки снимают вратаря южноуральцы в пользу еще одного полевого игрока. Но не удается реализовать это преимущество магнитогорцам, и на 57-й минуте матча голкипер «Металлурга» возвращается в ворота.

На 59-й минуте «Магнитка» вновь снимает вратаря, а хозяева, кажется, уже просто играют на отбой. Но за 18 секунд до сирены Артем Галимов отправляет шайбу в пустые ворота соперника – 4:1, «Металлург» терпит четвертое подряд поражение от «Ак Барса».

Челябинск, Виктор Елисеев

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